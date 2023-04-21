Зенитно-ракетный комплекс Hawk без радаров передал Запад украинской армии

Киев, , 23:28 — REGNUM Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk прибыл на Украину без радаров. Об этом 21 апреля сообщает издание Foreign Policy.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Какая страна передала ЗРК Hawk не уточняется. Отмечается, что действие систем противовоздушной обороны Украины распространяется лишь на несколько городов и страна пытается вместо американских систем Patriot применять советские ракеты «Бук» и ракетный комплекс средней дальности Hawk.

В начале ноября правительство Испании объявило об отправке Киеву систем противоракетной и противовоздушной обороны, включая шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал замглавы МИД Михаил Галузин, западные страны могут перестать поставлять вооружения Украине только тогда, когда осознают, что ВСУ неспособны продолжать военные действия.