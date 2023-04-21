Вашингтон, 21 апреля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Поступающие с Запада на Украину танки Leopard используют разные снаряды и у Киева появятся трудности с оптовой закупкой таких боеприпасов, пишет обозреватель Джек Детч в статье для журнала Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, эта проблема возникает из-за того, что бронемашины поставляются на украинскую территорию из восьми стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил информацию о том, что украинские военные устанавливают на немецкие танки Leopard 2A4 советский комплекс динамической защиты «Контакт-1» для защиты от кумулятивных боеприпасов.

17 апреля стало известно, что обучаемые в Польше военнослужащие ВСУ повредили один из переданных Германией танков Leopard 2A4. У бронемашины оторвало башню.