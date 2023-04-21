В Пензе женщину обвинили в продаже порноснимков с участием своей малолетней дочери

Пенза, , 23:01 — REGNUM Женщина в городе Пензе обвиняется в изготовлении и продаже в интернете порнографических снимков с участием своей малолетней дочери. Об этом 21 апреля сообщает следственное управление СК РФ по Пензенской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, жительница Пензы в период с октября 2020 по март 2022 года занималась изготовлением порнографических снимков с участием своей дочери, не достигшей 14-ти лет. Готовые снимки женщина продавала в мессенджерах и на сайте. Всего таким способом женщина заработала 2,5 миллиона рублей.

Женщине было предъявлено обвинение в изготовлении и продаже порнографических материалов, а также в вовлечении несовершеннолетней в изготовление порнографических материалов. Санкции инкриминируемых обвиняемой статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Свою вину женщина признала полностью. Согласно решению суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр города Колледж-Парка в американском штате Мэриленд Патрик Вожан, недавно посещавший Белый дом, арестован по обвинению в хранении и распространении детской порнографии.