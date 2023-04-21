Адвокат Чекман: защитница Киево-Печерской лавры Кохановская оказалась под домашним арестом

Киев, , 22:59 — REGNUM Украинский суд отправил под домашний арест правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную в ходе протестов у стен Киево-Печерской лавры, написал 21 апреля адвокат лавры Никита Чекман в своем Telegram-канале.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«К Виктории Кохановской применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля», — написал юрсит.

При этом, как сообщил Чекман, суд обязал прокурора проверить обстоятельства ее задержания. Ранее в УПЦ (каноническая Украинская православная церковь) обвинили украинских полицейских в том, что те похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен Киево-Печерской лавры. В свою очередь в полиции заявили, что Кохановская была «задержана».

Правозащитница поддерживала УПЦ в конфликте с министерством культуры Украины. Украинские правоохранительные органы обвинили ее в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Союз православных журналистов распространил информацию о том, что утром на территорию Киево-Печерской лавры прибыли украинские силовики, в том числе спецназ полиции. Никита Чекман сообщил, что сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» вместе с полицейскими блокируют вход в храм иконы Божией Матери, который находится на территории комплекса. Администрация заповедника ввела специальный пропускной режим на территории обители.