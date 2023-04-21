Госдеп США отказался комментировать причастность Блинкена к делу о ноутбуке сына Байдена

Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Информацию о причастности госсекретаря Энтони Блинкена к попыткам скрыть историю с ноутбуком сына президента Джозефа Байдена Хантера Байдена отказался комментировать представитель госдепартамента США Ведант Патель 21 апреля на брифинге.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Юридический комитет палаты представителей США опубликовал на этой неделе заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался «замять» историю с ноутбуком Хантера Байдена, в котором содержалась компрометирующая его информация.

«Этот вопрос не касается работы госдепартамента и ничего общего не имеет с внешней политикой США, поэтому мне нечего сказать», — ответил Патель на вопрос журналиста о том, какова была роль Блинкена в попытках нивелировать скандал с ноутбуком.

В заявлении законодателей содержатся ссылки на показания экс-заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, который, совместно с ещё пятьюдесятью представителями разведки США подписался под документом о том, что в истории с ноутбуком якобы есть признаки дезинформационной кампании, проводимой Россией.

Морелл указал, что с ним в октябре 2020 года связывался для обсуждения ситуации Блинкен, занимавший на тот момент пост старшего помощника президентской кампании Байдена.

Осенью 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, которая, как утверждалось, была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. На основании полученных с ноутбука данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу, Джозефу Байдену, занимавшему пост вице-президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп намерен отомстить украинскому президенту Владимиру Зеленскому за отказ возбудить уголовное дело на Хантера Байдена, сына нынешнего американского лидера Джозефа Байдена.