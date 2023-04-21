Генсек НАТО Столтенберг уверен в успехе готовящегося ВСУ контрнаступления

Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Украина сможет добиться успеха в планируемом контрнаступлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 21 апреля в эфире немецкого телеканала Die Welt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский © Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Он напомнил, что Североатлантический альянс оказал дополнительную поддержку в поставках «колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков».

«Так что я совершенно уверен, что если Украина придёт к выводу, что настала благоприятная ситуация для начала контрнаступления, то она сможет добиться успеха», ― уверен генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Фёдор Вениславский заявил, что контрнаступление ВСУ станет сюрпризом не только для России, но и для украинцев. Когда оно начнётся и в каком конкретно месте, это то, чего меньше всего ожидает противник, подчеркнул он.

Бывший генерал армии Соединённых Штатов Америки Бен Ходжес считает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины начнётся через несколько недель. По его словам, оно будет на южном фланге на очень узком отрезке фронта с целью «пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова».

При этом газета The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона написала, что Вооружённым силам Украины не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления.