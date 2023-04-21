Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления. Такой прогноз сделала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Уничтоженный танк ВСУ © Валентин Спринчак/ТАСС

Так, военные эксперты США считают, что для предстоящего контрнаступления украинской армии нужно 253 танка. При этом к концу февраля Киеву поставили 200 боевых машин, 60 из которых произведены Западом. Из документов следует, что остальные 140 танков ― советских времён, их отремонтировали.

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делает самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то всё равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — пишет NYT.

Плохо обстоят дела и с артиллерийскими боеприпасами. Как пишет издание, чтобы удовлетворить спрос Украины, потребуются годы. Так, по состоянию на начало марта Украина имела менее 10 тысяч американских 155-миллиметровых снарядов и ожидалось, что они израсходуются в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генерал армии Соединённых Штатов Америки Бен Ходжес считает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины начнётся через несколько недель. По его словам, оно будет на южном фланге на очень узком отрезке фронта с целью «пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова».

Обозреватель Кадир Устюн полагает, что США могут изменить подход к поддержке украинской армии перед планируемым контрнаступлением после утечки документов Пентагона в интернет. Устюн добавил, что считает возвращение республик Донбасса и Крыма под контроль Киева таким же невозможным, как и победа Украины в конфликте, невзирая на все поставки странами — участницами НАТО вооружений ВСУ.