Лозанна, Швейцария, 21 апреля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) готова допустить российских спортсменов к соревнованиям, но в нейтральном статусе и на строгих условиях отбора. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе организации.

Владимир Астапкович/РИА Новости Российская лучница Елена Осипова

«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости», ― говорится в заявлении федерации.

Уточняется, что допуск разрешат только тем лицам, кто может доказать свой нейтралитет посредством независимого процесса проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте МОК утвердил рекомендации допустить к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации при условии выступления в нейтральном статусе. Министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против этого решения даже при условии запрета на использование флага и гимна их стран.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.