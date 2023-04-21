Донецк, 21 апреля, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление малыми группами на четырёх направлениях, но попытки были купированы силами России. Об этом 21 апреля заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС Денис Пушилин

«На четырёх направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. <…> Но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Пушилин заявил, что, несмотря на регулярные жалобы ВСУ на нехватку снарядов, «украинская сторона вполне могла их накапливать».

Как сообщало ИА REGNUM, украинское министерство обороны анонсировало начало контрнаступления, которое, как заявили в руководстве Запорожской области, российские военные готовы отразить.

По прогнозам Рогова, активные действия ВСУ начнут на запорожском направлении до конца этой недели. Несмотря на приказ наступать, ВСУ на этом направлении испытывают недостаток сил и постараются избежать городских боёв, пытаясь перерезать сухопутный коридор в Крым. Для этого они могут предпринять попытку прорыва к Азовскому морю восточнее Мелитополя.