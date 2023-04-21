Великий Новгород, , 21:05 — REGNUM В Новгородской области рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону, авария произошла на трассе в Старорусском районе 21 апреля.

ДТП с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» на трассе в Старорусском районе Кадр из видео. Telegtam-канал УГИБДД УМВД России по Новгородской области

«Сегодня, около 19:00 на автодороге Демянск ― Старая Русса ― Волот в деревне Давыдово водитель, управляя микроавтобусом «Мерседес Спринтер», при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие», 1 говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegtam-канале.

Уточняется, что после этого автобус перевернулся. Пострадали четыре человека.

Всего в транспортном средстве, выполнявшим рейс по маршруту Санкт — Петербург — Великий Новгород ― Старая Русса ― Демянск ― Марево, находилось 13 пассажиров и водитель.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 32 пассажира. Он следовал из Москвы в Ставрополь. Всего пострадали 12 человек. Они сами обратились за помощью в медицинские учреждения.

В Москве на Дмитровском шоссе 21 апреля столкнулись маршрутный автобус и электробус. В результате ДТП перекрыли две полосы из трёх. По предварительным данным, в результате автоаварии пострадал двухмесячный ребёнок. У него зафиксирован ушиб мягких тканей головы.