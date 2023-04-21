Любляна, 21 апреля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. В центре Любляны сторонники общественного движения «Словения против русофобии» 21 апреля провели митинг. Участники шествия, собравшиеся на площади Прешерна, держали в руках флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС.

Stefan Huwiler/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Любляна

Также плакаты призывали к выходу Словении из НАТО и возвращению Русского центра науки и культуры.

«Роль Словении всегда заключалась в призывах к миру. Мы выступаем против деятельности тех, кто вместо попыток достичь мира дипломатическим путём призывает к отправке оружия», ― сказал в беседе с изданием один из организаторов мероприятия.

Он также добавил, что Словения могла бы стать мостом между странами — участницами конфликта на Украине.

Сотрудники полиции Любляны обеспечивали безопасность мероприятия. Следующий митинг движения организаторы планируют провести ориентировочно в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в центре Сеула, около посольства России, состоялся митинг в поддержку спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по защите Донбасса. В ходе выступлений участники акции заявили, что спецоперация — это также борьба России с американским империализмом. Представители общественных организаций выразили поддержку российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину, сражающимся в этом конфликте и за свой суверенитет, и за возможность реализации принципов справедливости для всего человечества.

В Румынии в марте министерство иностранных дел приняло решение запретить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, также называемого Русским домом. Поводом для этого стали заявления в Русском доме, которые не совпадают с позицией румынских властей. Это было расценено ими как «искажение реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения».

В МИД России отметили, что такое решение не стало чем-то неожиданным, но вызвало разочарование.