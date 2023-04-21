Украина вышла из соглашения СНГ о выплате алиментов
Киев, 21 апреля 2023, 20:48 — REGNUM Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из Соглашения в рамках СНГ о выплате алиментов, социальной помощи и компенсационных выплатах семьям с детьми. Об этом 21 апреля сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Осуществлён выход из Соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальной помощи, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов, принятого 09.09.1994 в Москве, заключенного в рамках СНГ», — написал Мельничук в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля правительство Украины в одностороннем порядке вышло из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. Также киевские власти отказались от проведения согласованной политики с Москвой в вопросе определения транспортных тарифов.
18 апреля Украинское правительство одобрило проект закона о выходе страны из соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.