Украина вышла из соглашения СНГ о выплате алиментов и помощи семьям с детьми

Киев, , 20:48 — REGNUM Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из Соглашения в рамках СНГ о выплате алиментов, социальной помощи и компенсационных выплатах семьям с детьми. Об этом 21 апреля сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Семья Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Осуществлён выход из Соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальной помощи, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов, принятого 09.09.1994 в Москве, заключенного в рамках СНГ», — написал Мельничук в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля правительство Украины в одностороннем порядке вышло из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. Также киевские власти отказались от проведения согласованной политики с Москвой в вопросе определения транспортных тарифов.

18 апреля Украинское правительство одобрило проект закона о выходе страны из соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.