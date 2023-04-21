Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 21 апреля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии заключен под стражу несовершеннолетний, подозреваемый в убийстве десятилетней девочки. Решение об аресте принял суд с учётом того, что 16-летний подросток дал признательные показания. О применении такой меры пресечения ходатайствовала сторона следствия. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Заключен под стражу 16-ти летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Убийство малолетней», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Карачаевске 20 апреля была убита школьница. По данному факту задержали 16-летнего подростка. В ходе следствия установлено, что он следил за девочкой по пути её следования из школы, а когда она зашла в подъезд дома, насильно затащил в свою квартиру, где и произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что о пропаже ребёнка заявила днём 20 апреля мать девочки. По её словам, десятилетняя дочь вышла из дома в магазин и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело ребёнка в одной из квартир первого этажа в том же подъезде, где проживала семья погибшей. В тот же день был задержан подросток, которые признался, что оглушил девочку ударом по голове, а затем убил и затащил в квартиру с целью изнасилования.

В настоящее время следствие продолжается. Его ход поставили под контроль в центральном аппарате ведомства.