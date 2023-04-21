В Пентагоне возложили надежды на танки Abrams для изменения ситуации на Украине

Вашингтон, , 20:12 — REGNUM В Пентагоне выразили надежду на то, что ситуация в зоне СВО сможет измениться благодаря применению танков M1 Abrams. Такое мнение высказал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отметив, что танк M1 Abrams — лучший в мире, он заявил, что после его применения на поле боя ситуация может измениться к лучшему для Украины.

«Когда (на Украину) доставят один танк Abrams, разница будет заметна», — цитирует генерала «Интерфакс».

Как отметил Милли, не существует какого-то идеального способа изменить ситуацию в зоне боевых действий, но в совокупности при применении нескольких средств они смогут быть эффективными.

Ранее о том, что танки Abrams, которые стоят на вооружении США с 1980 года, поступят в Германию в следующие несколько недель для обучения военных ВСУ, сообщил 21 апреля министр обороны США Ллойд Остин. Всего должен быть поставлен 31 танк. Работе на них будут обучены около 250 украинских военных.

Всего, по словам Остина, Запад передал Украине свыше 230 танков и полутора тысяч других бронемашин, которыми будут оснащены девять новых бронетанковых бригад ВСУ.