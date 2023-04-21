Военкор Газдиев: Белогоровка забита украинской пехотой

Белогоровка, , 20:03 — REGNUM В населённый пункт Белогоровка на северском направлении продолжают стягиваться подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые готовятся к наступлению. Об этом 21 апреля сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев со ссылкой на данные разведки.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что сюда прибыл очередной батальон украинской пехоты. По словам репортёра, сейчас поселок буквально забит военнослужащими противника.

Газдиев также сообщил, что российские силы штурмовых подразделений занимают позиции ближе чем в километре от Белогоровки.

«Наши штурмовики уже менее чем в километре от Белогоровки, бои идут в посадках и зелёнке», — сказал военкор.

Он отметил, что артиллерия ВСУ периодически наносит удары по российским позициям, но создаётся впечатление, «что не на всю мощь». Российские бойцы считают, что украинские подразделения копят боеприпасы для будущего наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, перегоняя одни и те же военные колонны на северском направлении. По информации источников эксперта, «одинаковые» украинские колонны с автомобилями и бронетехникой показательно проходили через короткие промежутки времени по той части территории Донбасса, которая оккупирована Киевом. Мирное население здесь имеет пророссийские взгляды.