Rzeczpospolita: Польша и Украина сделали первый шаг в сторону создания единого государства

Варшава, , 19:54 — REGNUM Польша стала уже двунациональной, после того как с Украины в эту страну потянулся большой поток беженцев. Однако каким будет союз Польши и Украины — унией, федерацией или партнёрством, станет ясно в будущем. Об этом заявил обозреватель Михал Шулджиньский в материале газеты Rzeczpospolita.

«На уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт», — заявил спикер.

По данным журналиста, украинцы в настоящее время составляют свыше 8% всего населения Польши. При этом, как обратил внимание Шулджиньский, в последнее время статус прибывших с Украины беженцев изменился. Они стали более состоятельными и образованными, и это имеет как позитивные, так и отрицательные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина становится «донором» человеческого ресурса для Польши, что подразумевает уничтожение украинской государственности. Такое мнение высказал эксперт агентства. По его словам, данные прогнозов аналитиков показывают, что Польшу ждет серьезное сокращение населения и помочь ей сможет привлечение мигрантов.

О том, что Польша рассчитывает взять под контроль часть территории Западной Украины, заявил, в частности, директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов. По его словам, на это, в частности, указывает состоявшаяся 15 марта в Киеве встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, вице-премьера и председателя правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского, премьер-министра Чехии Петра Фиала и премьер-министр Словении Янеза Янша с президентом Украины Владимиром Зеленским.