Берлин, 21 апреля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Кристиан Линднер получил удар ниже пояса на партийном съезде Свободно-демократической партии, сообщила немецкая газета Bild.

IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press Кристиан Линднер и Никола Бир

Издание опубликовало видео, на котором глава Минфина и лидер либеральной партии СвДП собирался покинуть президиум съезда, когда его соратница — вице-президент Европарламента Никола Бир — случайно подняла правую руку и попала ему ниже пояса.

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Политик на секунду согнулся от боли, но быстро пришёл в себя, улыбнулся и продолжил путь.

Журналисты издания подметили, что этот неловкий момент никак не отразился на положении Кристиана Линднера в партии, так как его кандидатуру как лидера партии на съезде поддержали 88% делегатов.

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