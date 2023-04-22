Кипр, который долго был райским местом для владельцев офшоров, обладателей «золотых паспортов» и VIP-видов на жительство, всё больше похож на остров невезения. Банковские депозиты, принадлежащие 4 тысячам россиян, будут закрыты, причем всего за пару месяцев. Пострадают не только крупные клиенты, но и простые сограждане, отмечают эксперты. Впрочем, указывают они же, насторожиться «русским киприотам» следовало давно.

Олег Кривошапов, , 09:09 — REGNUM Банковские депозиты в банках Кипра, принадлежащие четырем тысячам граждан России, которые не проживают на острове постоянно, будут закрыты, причем буквально за пару месяцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на кипрскую газету «Филелефтерос».

Кипр Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отраслевой источник издания заверил, что эти планы не связаны с антироссийскими рестрикциями. Поясняется, что дело в кампании последних лет по улучшению репутации кипрского банковского сектора. По данным статистики, которую привел собеседник кипрской газеты, в 2014–2020 годах в банках острова были закрыты 85 тысяч счетов, принадлежавших 40 тысячам человек.

В результате балансы местных банков сократились на 70 млн евро. С восемью сотнями клиентов из 1,7 тыс., занимавшихся профессиональным обслуживанием иностранных инвесторов, банки прекратили сотрудничество. Основания — подозрения в связях с бизнесменами, находившимися под санкциями, а также подозрительные операции с некоторыми депозитами.

Страхи американских упреков

Материал в кипрской газете фактически стал дополнительным подтверждением появившейся на днях информации РБК и BFM.ru. Тогда сообщалось, что крупнейший банк острова — Bank of Cyprus — предупредил о закрытии счетов четырех тысяч граждан российского происхождения, не являющихся резидентами стран Евросоюза. Причиной также были названы санкционные риски.

Сообщения от «Банка Кипра» получили налоговые резиденты России и получающие доход от бизнеса в России, подпадающего под санкции, утверждают источники израильского портала MIGNews. Издание сообщает: извещения о закрытии счетов получили россияне, получившие вид на жительство категории F (постоянный и бессрочный) или «золотой паспорт» — гражданство в обмен на инвестиции на сумму не меньше 2 млн евро.

Банк Кипра © Xu Cong/Xinhua/Global Look Press

По данным арабского телеканала Al Jazeerа, в 2017–2019 годах из 2351 человека, получившего кипрское гражданство в обмен на инвестиции, 922 были россиянами.

Более того, новость стала неблагоприятным продолжением события, о котором в конце марта сообщал РБК. Тогда брокер «БКС Кипр» предупредил клиентов-россиян о том, что в полном объеме будут заблокированы денежные остатки свыше 100 тысяч евро в депозитариях Clearstream и Euroclear.

Причем издание «Филелефтерос» признало: обязательными для Республики Кипр считаются исключительно те ограничения, которые вводят Совет Безопасности ООН и Евросоюз. Но кипрские банки еще с 2014 года полностью соблюдают и американские санкции, которые были введены профильным ведомством минфина США — Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Еще до начала санкционной кампании, в «мирном» 2013-м году, с подачи Евросоюза вышеупомянутый Bank of Cyprus наряду с Cyprus Popular Bank «состригли» в общей сложности 9,4 млрд евро у обладателей депозитов, ценных бумаг и акций. Оба банка приняли такое решение в обмен на одобрение странами еврозоны финансовой помощи в размере 10 млрд евро.

Банковская политика последних лет развивалась под влиянием борьбы с отмыванием, затем — с уклонением от налогообложения, сказал ИА REGNUM директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Нынешняя новость — часть этой тенденции, полагает эксперт.

«Кипр относился к юрисдикциям, где присутствовали и банковская секретность, и признаки определенного отмывания денег вкупе с рядом налоговых поблажек. И естественно, остров был в прицеле упомянутой банковской политики, — говорит эксперт. — И вся эта история будет продолжаться, нет никаких сомнений. Другое дело, что сейчас она накладывается на другую — волну, связанную с российскими счетами».

Сейчас для кипрских банков самое простое — выбрать именно счета россиян для улучшения своей репутации в Европе, подчеркивает Буклемишев.

«В случае с россиянами вообще доказывать никому ничего не надо, — констатирует эксперт. — Принадлежность вкладчика к России сейчас вызывает у банка желание подстраховаться. Если есть признаки риска, то при прочих равных счета российских клиентов оказываются в уязвимом положении. Фактор риска понятен — возможность попасть под санкции».

Банкомат на Кипре © Marios Lolos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неприятные сюрпризы от острова финансового везения

Российский капитал давно облюбовал Кипр и не стремился уйти с острова, даже когда ЕС (частью которого является и Республика Кипр) начал вводить один за другим пакеты санкций. Только за 2021 год прямые российские инвестиции на Кипр составили 46 млрд долларов, напомнил ИА REGNUM политолог и экономист Василий Колташов. Всего же, по мнению собеседника, в кипрскую юрисдикцию перекочевали сотни миллиардов долларов.

«По сути, российский капитал, наряду, кстати говоря, с капиталами в том числе с Украины, определили экономический успех острова, — замечает эксперт. — Несмотря на то, что несколько лет назад Кипр под давлением Евросоюза довольно жестко себя повел в отношении инвесторов, перевод денег на остров продолжается».

При этом решение закрыть счета 4 тысяч россиян может коренным образом изменить положение острова, считает Колташов.

«По этой логике Кипр должен полностью втянуться в санкционную и экономическую войну против России, — делает вывод эксперт. — И это означает окончание процветания офшора, который много лет занимается «переупаковкой» российских денег» .

Насторожиться следовало еще давно, полагают эксперты. Еще в ноябре 2020 года администрация тогдашнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса отменила программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции — упомянутых выше «золотых паспортов». В апреле 2021-го американское агентство Associated Press сообщило, что независимая комиссия, изучавшая результаты программы, пришла к выводу, что более половины выданных паспортов (называлась цифра в 3,5 тыс.) были выданы с нарушениями.

Кипр уже показал 10 лет назад, в 2013-м, что под нажимом брюссельской бюрократии готов на любые действия, заметил Колташов. По его мнению, россияне напрасно до сих пор понимают Кипр как «свое место» — где удобно покупать недвижимость в Ларнаке, Никосии или Фамагусте, открывать фирмы, вести бизнес или вкладывать средства.

«В принципе, уйти оттуда навсегда следовало сразу после того, как Евросоюз потребовал обложить специальным налогом депозиты иностранцев, на которых было более 100 тысяч евро. А для американцев и их подчиненных в Лондоне и Брюсселе Кипр — это всего лишь остров, который слишком долго получал много денег. И сейчас Республика Кипр — как, в общем-то, политически слабая конструкция — легко может сам попасть под санкции», — отмечает Колташов.

Собеседник ИА REGNUM обращает внимание, что угроза санкций, даже выраженная в сравнительно мягкой форме, повлияла, например, на позицию властей Швейцарии. «Ведь Швейцария фактически присоединилась к санкциям, — отмечает Колташов. — И Кипр тоже присоединится. Причем есть вероятность, что в полном объеме. А что касается российских денег, я думаю, выскочить им будет из кипрских структур очень сложно, потому что деньги ведь не просто лежат на депозитах. На эти деньги куплены ценные бумаги в странах Евросоюза. Поэтому надо приготовиться к потоку печальных новостей. Если кто-то и выскочит из этого капкана, то основная масса не успеет, не сможет этого сделать».

Здание Bank of Cyprus в Никосии © Владимир Астапкович/РИА Новости

Русофобия в чистом виде

Угроза заблокировать счета 4 тысяч россиян в банках Кипра — это политически мотивированные акты, русофобские по своей сути, считает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Кипр всегда был тихой гаванью для российского бизнеса, в которой в том числе минимизировалось налогообложение, скажем так. За что боролись, на то и напоролись, — рассуждает эксперт. — Сейчас, используя антироссийскую истерию, антироссийские санкции, которые были приняты в Евросоюзе, кипрская банковская система решила использовать данное влияние. Мотивировка такая, что останутся банковские счета только у россиян, которые имеют вид на жительство в странах ЕС. Здесь делается некий реверанс тем, кто уехал из России и уже обосновывается в Евросоюзе».

Пострадают в основном те граждане России, кто просто решил создать накопления в кипрских банках, потому что так удобно, например, при оплате обучения детей, заметила Ярмуш.

Принципы рыночной экономики, которых вроде бы должна придерживаться Европа, предполагают, что частную собственность можно изъять только по решению суда, напоминает Ярмуш. «Но сейчас происходит изъятие чужой собственности без легальных оснований, что делает граждан РФ уязвимыми перед чиновниками западных стран и перед банковской системой недружественных стран», — констатирует специалист.

Эксперты в целом сходятся во мнении, что ситуация вокруг банковских депозитов россиян за рубежом создает серьезную угрозу правам наших соотечественников, независимо от формальных оснований и декларируемых целей. И смена российскими вкладчиками одних зарубежных брокеров на других ситуацию не изменит. «Игра в прятки» в западной банковской системе для граждан России, по-видимому, близится к завершению, полагают собеседники.