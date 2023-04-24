Москва, 24 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. За первый квартал 2023 года Департамент городского имущества обработал порядка 419 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах. Почти все заявки (96%) поступали через портал mos.ru, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с Департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов», — добавил Ефимов.

Наиболее популярным традиционно стал сервис сверки финансово-лицевых счетов. За период январь–март в 2023 года им воспользовались 327 тысяч раз. Также популярна услуга предоставления информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете — в первом квартале ей воспользовались 18 тысяч раз. Заказом справок о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года, горожане воспользовались более 7,3 тысячи раз.