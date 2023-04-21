Мариуполь, ДНР, , 19:33 — REGNUM Медный бюст великого художника Архипа Куинджи, уроженца Мариуполя, вернётся после реставрации в Ростове-на-Дону к 1 июля. Как сообщили ИА REGNUM в Российском военно-историческом обществе, в ходе боевых действий в городе бюст получил серьёзные повреждения, так как был изготовлен из тонкой листовой меди.

Фортепиано и бюст художника Архипа Ивановича Куинджи в здании в Мариуполе © Александр Сухов/РИА Новости

По словам председателя РВИО Николая Овсиенко, памятник культуры займёт своё почетное место в родном городе.

При этом будет приведена в порядок и сама территория, где предполагается сооружение парка с демонстрацией лучших картин творца. РВИО занимается инвентаризацией и оценкой всех разрушенных мемориалов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ранее украинские СМИ сообщали, что бюст Куинджи похищен. Архип Куинджи — русский живописец приазовско-греческого происхождения, мастер пейзажной живописи, представитель русской школы люминизма. Его работы представлены в Государственной Третьяковской галерее.