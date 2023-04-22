Москва, 22 апреля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Эксперты форума «Открытая промышленность» обсудили развитие промышленного туризма в России и подвели итоги работы акселератора по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

Форум «Открытая промышленность» организовали Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Москва уже несколько лет активно развивает промышленный туризм, предлагая горожанам и гостям столицы уникальную возможность познакомиться с процессом производства продукции повседневного пользования. С этой целью мы запустили один из крупнейших проектов в сфере промышленного туризма — «Открой#Моспром». Более 3,5 тысячи московских промышленных площадок открывают перед нами широкие возможности для демонстрации инновационных разработок и формирования кадрового потенциала», — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Мы уверены, что наша упорная работа сможет удивить и вдохновить посетителей, показав им, как устроены системы, от которых зависит комфорт и безопасность в городе», — подчеркнул он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики На форуме «Открытая промышленность»

В этом году проекту «Открой#Моспром» исполняется 5 лет. За это время более 11,5 млн человек приняли участие в свыше 1,6 тысячи очных экскурсий и 65 онлайн-турах. Организаторы проекта получили награду «Лучшая команда по проведению социальных событий» в ежегодном конкурсе «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР». Также проект становился лауреатом премии «Маршрут построен», а его выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» получила бронзу на премии Silver Mercury.

Отметим, что Москва получила награду II всероссийского акселератора «Открытая промышленность» как регион-наставник по промышленному туризму.