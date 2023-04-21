Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 9-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам

Астана, , 19:31 — REGNUM Девятая партия матча на звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем окончилась ничьей.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Партия, прошедшая 21 апреля, завершилась мировым исходом на 82-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. Партия стала самой продолжительной в проходящем матче за звание чемпиона мира. Также рекордным стало количество ходов в противостоянии.

Общий счёт матча стал 5:4 в пользу российского шахматиста. Следующая партия состоится в воскресенье, российский гроссмейстер сыграет черными.

Напомним, восьмая партия мирового первенства также окончилась ничьей. Тогда Ян Непомнящий и Дин Лижэнь завершили встречу на 45-м ходу. По итогам встречи счёт в матче стал 4,5–3,5 в пользу российского гроссмейстера.