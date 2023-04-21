Донецк, , 22:25 — REGNUM В результате инициатив рабочей группы по вопросам СВО Госдума РФ приняла несколько законов, которые усовершенствуют действующие механизмы и установят права на получение льгот для участников СВО и их семей.

Yовые законы касаются бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК ER.ru

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, одной из новых норм стало присвоение статуса ветерана боевых действий защитникам Донбасса, которые служили в вооружённых силах и воинских формированиях ЛДНР и принимали участие в боях с украинской армией с 2014 года. До этого такие ополченцы были в серой зоне, и отсутствие статуса не позволяло им получать должную государственную поддержку. Кроме того, новые законы касаются бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК. Они также будут иметь право на ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Кроме того, принят закон, который даст право на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей, а также на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

Президент РФ уже подписал законопроект, инициированный рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый закон касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях, и включает, кроме самих бойцов, сотрудников правоохранительных органов, гражданских, выполнявших там служебные задачи, и мирных жителей. Закон действует с обратной силой на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Кроме этого, в первом чтении принят законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER. RU.