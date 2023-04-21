Рабочая группа по СВО: бойцы ЧВК получат льготы и денежные выплаты
Донецк, 21 апреля 2023, 22:25 — REGNUM В результате инициатив рабочей группы по вопросам СВО Госдума РФ приняла несколько законов, которые усовершенствуют действующие механизмы и установят права на получение льгот для участников СВО и их семей.
Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, одной из новых норм стало присвоение статуса ветерана боевых действий защитникам Донбасса, которые служили в вооружённых силах и воинских формированиях ЛДНР и принимали участие в боях с украинской армией с 2014 года. До этого такие ополченцы были в серой зоне, и отсутствие статуса не позволяло им получать должную государственную поддержку. Кроме того, новые законы касаются бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК. Они также будут иметь право на ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.
Кроме того, принят закон, который даст право на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей, а также на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.
Президент РФ уже подписал законопроект, инициированный рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый закон касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях, и включает, кроме самих бойцов, сотрудников правоохранительных органов, гражданских, выполнявших там служебные задачи, и мирных жителей. Закон действует с обратной силой на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме этого, в первом чтении принят законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER. RU.