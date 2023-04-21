Рабочая группа: участники СВО получат право на кредитные каникулы
Луганск, 21 апреля 2023, 21:14 — REGNUM Государственная дума РФ приняла ряд законов, предложенных рабочей группой по вопросам СВО, которые улучшат действующие механизмы и установят право на получение льгот для участников СВО и членов их семей.
Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, одним из важнейших изменений является присвоение статуса ветеранов боевых действий ополченцам, которые защищали Донбасс с 2014 года. Эти бойцы, которые служили в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимали участие в боях с украинской армией, ранее не имели официального статуса ветерана, что мешало им получать государственную поддержку. Также новые нормы касаются бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК, которые теперь будут иметь право на ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание и многое другое.
Еще один принятый закон устанавливает право для родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации на полное списание кредитов, а также право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.
Кроме того, президент уже подписал пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях, включая бойцов, сотрудников правоохранительных органов, гражданских, выполнявших служебные задачи, и мирных жителей, сообщается на сайте партии ER. RU.