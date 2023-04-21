Луганск, 21 апреля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла ряд законов, предложенных рабочей группой по вопросам СВО, которые улучшат действующие механизмы и установят право на получение льгот для участников СВО и членов их семей.

ER.ru Ракон устанавливает право для родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации на полное списание кредитов

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, одним из важнейших изменений является присвоение статуса ветеранов боевых действий ополченцам, которые защищали Донбасс с 2014 года. Эти бойцы, которые служили в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимали участие в боях с украинской армией, ранее не имели официального статуса ветерана, что мешало им получать государственную поддержку. Также новые нормы касаются бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК, которые теперь будут иметь право на ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание и многое другое.

Еще один принятый закон устанавливает право для родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации на полное списание кредитов, а также право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

Кроме того, президент уже подписал пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях, включая бойцов, сотрудников правоохранительных органов, гражданских, выполнявших служебные задачи, и мирных жителей, сообщается на сайте партии ER. RU.