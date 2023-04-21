Богданович, Свердловская область, , 19:00 — REGNUM В кадетской казачьей школе в Свердловской области семиклассник свёл счёты с жизнью. Трагедия произошла в городе Богдановиче. Об этом сообщил портал Е1.ru со ссылкой на директора Богдановичского политехникума Владимира Тришевского.

Кадеты © Артем Геодакян/ТАСС

Мальчик совершил самоубийство в собственной комнате. Как рассказала мать одного из учеников, тело ребёнка обнаружила воспитательница.

Она рассказала, что одноклассники высмеивали кадета за то, что десять лет назад у мальчика умерла мать. Перед самим происшествием, по словам женщины, никаких инцидентов не было.

По данным издания, подросток жил с бабушкой, а его отец работает в МЧС в Асбесте.

В пресс-службе областного СК информацию комментировать отказались.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков заявил, что о трагедии не слышал, но «проверит информацию».

«Каких-то сигналов из этой школы не поступало. Нареканий к руководству также не было», ― сказал в беседе с «Ъ-Урал» омбудсмен.

По его словам, сейчас нужно разбираться в причинах произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Свердловской области восьмиклассник покончил с собой. До этого школьник получил две двойки. По словам учителей, в школе он был в хорошем настроении и даже договорился исправить оценки. В середине дня подросток внезапно ушёл домой. При попытке самоубийства школьник получил серьёзные травмы, его доставили в больницу. Спасти мальчика врачам не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 12-летняя школьница рассказала в сочинении о «мечте умереть»

Читайте развитие сюжета: Психиатр спас четырёх подростков от массового самоубийства