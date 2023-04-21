Ученик кадетской школы в Свердловской области покончил с собой
Богданович, Свердловская область, 21 апреля 2023, 19:00 — REGNUM В кадетской казачьей школе в Свердловской области семиклассник свёл счёты с жизнью. Трагедия произошла в городе Богдановиче. Об этом сообщил портал Е1.ru со ссылкой на директора Богдановичского политехникума Владимира Тришевского.
Мальчик совершил самоубийство в собственной комнате. Как рассказала мать одного из учеников, тело ребёнка обнаружила воспитательница.
Она рассказала, что одноклассники высмеивали кадета за то, что десять лет назад у мальчика умерла мать. Перед самим происшествием, по словам женщины, никаких инцидентов не было.
По данным издания, подросток жил с бабушкой, а его отец работает в МЧС в Асбесте.
В пресс-службе областного СК информацию комментировать отказались.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков заявил, что о трагедии не слышал, но «проверит информацию».
«Каких-то сигналов из этой школы не поступало. Нареканий к руководству также не было», ― сказал в беседе с «Ъ-Урал» омбудсмен.
По его словам, сейчас нужно разбираться в причинах произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Свердловской области восьмиклассник покончил с собой. До этого школьник получил две двойки. По словам учителей, в школе он был в хорошем настроении и даже договорился исправить оценки. В середине дня подросток внезапно ушёл домой. При попытке самоубийства школьник получил серьёзные травмы, его доставили в больницу. Спасти мальчика врачам не удалось.
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