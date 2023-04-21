Вашингтон, 3 апреля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не располагают свидетельствами о том, что Иран якобы передал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, признал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине… Но они определённо продолжают поставлять России беспилотные летательные аппараты», — указал он в ходе брифинга для журналистов 2 апреля.

По словам Кирби, Иран, якобы поставляя России беспилотники, помогает российскому военно-промышленному комплексу и предприятиям, специализирующимся на разработке и производстве дронов.

Ранее старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер заявляла, что администрация президента США намерена рассекретить данные о якобы военном сотрудничестве России и Корейской Народно-Демократической Республики. По её словам, в рамках этого сотрудничества якобы происходили поставки баллистических ракет и боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления о якобы использовании Москвой иранского и северокорейского оружия, подчеркнула, что РФ, развивая отношения с Ираном и КНДР, не нарушает никаких международных обязательств.