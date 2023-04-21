Посол по особым поручениям МИД предупредил, что Дальний Восток может оказаться под угрозой

Москва, , 18:58 — REGNUM Территории Дальнего Востока России могут оказаться под угрозой, если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля. Об этом 21 апреля посол по особым поручениям МИД, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021–2022 годах Григорий Машков написал в статье для журнала «Международная жизнь».

Владивосток Анастасия Хохлова © ИА REGNUM

«В случае выхода ситуации из-под контроля под угрозой могут оказаться территории нашего Дальнего Востока», — говорится в статье.

Машков отметил, что на Корейском полуострове тлеет многолетний очаг напряженности. В последнее время ситуация там обостряется на фоне жесткого санкционного давления стран Запада, а также провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР. В ответ на это Северная Корея предпринимает действия по укреплению ракетно-ядерного потенциала.

«Ведутся испытания и демонстрационные пуски всех видов ракетных вооружений», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, посол МИД по особым поручениям Григорий Машков также заявил 21 апреля о начале неконтролируемой гонки вооружений. По его словам, в совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер, пояснил Машков. Он отметил, что быстрыми темпами модернизируются стратегические наступательные вооружения. Весьма активно в этом направлении ведёт себя Китай. В клуб обладателей МБР недавно вошла КНДР, ещё Израиль, Индия и Пакистан не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тысячи километров.