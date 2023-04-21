МИД заявил о потребности наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на вызовы

Москва, , 18:57 — REGNUM России необходимо наращивать тактический ракетный потенциал и запасы вооружений для действенного ответа на любые вызовы, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

Самоходные ракетные установки РСД-10 © В. Киселев/РИА Новости

«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности», — написал дипломат.

Он поставил под вопрос оправданность сохраняющейся линии на отказ от размещения наземных ракет средней и большей дальности на западных границах России и допустил, что уже сейчас нежно готовиться к развёртыванию такого вооружения для оперативного ответа.

В то же время Машков указал на необходимость учитывать риски и на восточных рубежах. По его мнению, России следует иметь существенный ракетный арсенал и в этом регионе.

Посол подчеркнул, что после разрыва ДРСМД все ограничения были сняты и возник вопрос, насколько Россия отстала от других стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, и что нужно делать для устранения этого дисбаланса.

Как сообщало ИА REGNUM, посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков также заявил 21 апреля, что гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер. Дипломат уточнил, что после истечения срока ДСНВ не исключено возникновение вакуума в поддержании стабильности, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.