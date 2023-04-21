Москва, 21 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Тот факт, что на Западе заговорили о том, чтобы снова подключить российские банки к системе SWIFT свидетельствует о том, что антироссийская коалиция не набрала той силы, на которую рассчитывали в США и ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил известный российские экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал призывы Польши и Прибалтики отключить от SWIFT Газпромбанк, которые прозвучали после того, как выяснилось, что в ООН уже идут дискуссии о том, чтобы подключить российские банки обратно к этой системе.

World Public Forum Dialogue of Civilizations Михаил Хазин

«С ними всё понятно — у их ввсё одно и то же, — констатировал Хазин. — Ситуация напряженная. Западная коалиция не набрала той силы, на которую надеялись год назад. Более того, она начинает рассыпаться. У нее нет никакой четкой и понятной цели. Чего они хотят? Сохранить Украину? А сколько это будет стоить? А для чего? Конечно, Запад был бы рад, если бы Киев победил, но ведь у него не получается. Все понимают, что сие невозможно».

На вопрос о том, есть ли шанс, что российские банки, которые были отключены, снова подключат к SWIFT, Хазин отметил, что рано или поздно европейцы сломаются и им придется пойти на это.

«Тем более следует понимать, что отключение многих российских банков от SWIFT нанесло урон отдельным финансовым организациям, но не экономике РФ как таковой. Иными словами, те, кто инициировал отключение России от SWIFT, не получил того результата, на который рассчитывали, — сказал Хазин. — Нельзя забывать и о том, что Запад сам страдает от того, что отключил российские банки от SWIFT особенно в условиях, когда в Европе бушует очень сильный экономический кризис. И там считают, что одной из его причин стали антироссийские санкции. Впрочем, здесь есть нюанс — Евросоюз страдает, и США в этом заинтересованы. Есть гипотеза, что вся эта санкционная штука была придумана американцами в первую очередь для того, чтобы навредить Европейскому союзу. И ЕС пытается минимизировать последствия кризиса хотя бы возвратом российских банков к системе SWIFT».

С ним солидарен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который в беседе с корреспондентом ИА REGNUM согласился с тем, что призывы Польши и Прибалтике едва ли будут услышаны.

«Я думаю, что не только Газпромбанк останется в системе, но и другие российские банки будут снова подключены к ней, — предположил парламентарий. — Отключив их от SWIFT Запад фактически ударил сам ударил себя и по рукам. и по голове. А экономические проблемы уже сейчас играют на ухудшение ситуации в странах Запада. Когда это ухудшение скажется на эмоциях избирателей политикам придется это учитывать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказала, что Организация уже обсуждает вопрос переподключения российских банков к этой системе в рамках выполнения продуктовой сделки. Дюжаррик признал, что сейчас возникают сложности, потому как ряд финансовых институтов РФ не в системе SWIFT. В ответ на это, Польша и государства Прибалтики выступили с предложением включить в новый пакет антироссийских санкций отключение Газпромбанка от системы международных межбанковских платежей SWIFT. Инициаторы таких мер убеждены, что блокировка доступа банка к SWIFT «является приоритетом и носит символическую важность».

Впрочем в РФ по отношению к SWIFT уже сложилось вполне конкретное решение. Как сообщил регулятор российские банки с 1 октября 2023 года обязаны прекратить использовать систему SWIFT для перевода денег внутри страны.