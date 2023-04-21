Из-за вакцины от коронавируса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может остаться без иммунитета – политического. Новое развитие получил коррупционный скандал о «помощи», которую фон дер Ляйен оказала главе фармацевтического гиганта Pfizer при заключении многомиллиардного контракта. Скандал с обвинениями в сокрытии и уничтожении компромата тянулся не первый год без последствий. Но сейчас иску, который подал рядовой гражданин, неожиданно был дан ход.

Александр Тищенко, , 19:42 — REGNUM В Евросоюзе получил развитие коррупционный скандал, главным фигурантом которого считается действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В начале недели общеевропейский новостной портал Euractiv сообщил: бельгийское правосудие включилось в расследование дела о вакцинах Pfizer.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Фон дер Ляйен подозревают в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс, когда в 2021 году Еврокомиссия подписывала контракты на поставку 1,8 млрд доз антиковидных вакцин. В прессе уже отметили: начавшееся судопроизводство может привести к тому, что бельгийский суд потребует снятия иммунитета с главы Еврокомиссии.

Историю еще осенью 2021-го «раскопала» The New York Times — издание сообщило о том, что глава Еврокомиссии и гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла вели смс-переписку в преддверии крупнейшего в истории Евросоюза контракта на закупку вакцин. Цена сделки, если бы она дошла до конца, достигла бы 35 млрд евро, отмечала NYT.

Дело о пропавших СМС

Когда журналист немецкого издания netzpolitik.org Александр Фанта попросил дать доступ к переписке фон дер Ляйен и Бурлы, замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их «недолговечного, эфемерного характера». Это уже вызвало скандал в верхах — омбудсмен Евросоюза Эмили О’Рейли обвинила чиновников ЕК в «плохом администрировании» и «отсутствии прозрачности». Более того, выяснилось — когда омбудсмен обратилась в ЕК с просьбой предоставить запись смс-сообщений, чиновники Еврокомиссии даже не удосужились передать запрос в приемную фон дер Ляйен.

В конце января этого года стало известно, что The New York Times подала в суд на Еврокомиссию за отказ обнародовать переписку между главой ЕК и гендиректором Pfizer.

Наконец, 5 апреля сотрудник одной из бельгийских консалтинговых фирм Фредерик Бальдан (его также называют лоббистом при европейских институтах) обратился в суд первой инстанции города Льежа с иском против фон дер Ляйен. Истец указал, что действия руководителя Еврокомиссии нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали «общественное доверие».

Урсула фон дер Ляйен © Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Фон дер Ляйен вела переговоры, не имея на это разрешения и скрывая этот факт, а количество закупаемых вакцин значительно превысило потребности в них государств-членов ЕС, говорится в исковом заявлении. Удаление смс-переписки с гендиректором американского фармацевтического гиганта Pfizer, по мнению Бальдана — есть не что иное как уничтожение улик. Отказ предоставить переписку — нарушение права на свободу информации.

«СМС-гейт» принимает криминальный оборот. Председателя Еврокомиссии обвиняют в злоупотреблении полномочиями и должностью, уничтожении документов и коррупции», — приводит Euractiv мнение депутата Европарламента Мишель Ривази. По ее мнению, расследование должно идти под контролем Европейской прокуратуры (EPPO).

Не первый случай

В ситуации, которая разворачивается вокруг персоны Урсулы фон дер Ляйен, надо рассматривать сразу несколько причин и факторов, среди которых — политическое давление на главу Еврокомиссии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Во-первых, очевидно, что Урсула фон дер Ляйен находится на своём посту первый и последний срок. Она очень провалила свою миссию.

Поэтому её оппоненты формируют такую среду, в которой она уж точно даже и подумать не сможет о том, чтобы выдвигаться на второй срок», — пояснил Ткаченко.

Во-вторых, общее недовольство Евросоюзом «настолько велико, что все эти решения поддержит и общественное мнение, и политические партии», полагает эксперт. «Эта история довольно давняя, и решение её активизировать — явно политическое. Я объясняю это тем, что срок фон дер Ляйен заканчивается, и ей гарантировано неизбрание», — сказал Ткаченко.

Если председательская карьера фон дер Ляйен завершится таким образом — то она станет не первой, кто уходит с поста глава ЕК под обвинения в коррупции, заметил эксперт.

«Здесь и Жака Сантера можно вспомнить, и Мануэля Марина. Они заканчивали свой срок с криминальным шлейфом, но до снятия неприкосновенности дело не заходило», — отметил Ткаченко. Жак Сантер, возглавлявший ЕК в 1995-99 годы подал в отставку после публикации скандального доклада независимых депутатов о коррупции, кумовстве и некомпетентности в Еврокомиссии. Марин, ставший врио руководителя ЕК после отставки Сантера, также не удержался в своем кресле.

Жак Сантер © Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аппаратная война в Брюсселе

В случае с фон дер Ляйен свою роль играет и личный фактор — «страшная политическая борьба и лютая ненависть», которые питают друг к фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, сказал ИА REGNUM замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Руководительница исполнительной власти Евросоюза фон дер Ляйен и глава высшего политического органа ЕС Мишель «не могут поделить между собой лидерство в институтах ЕС, пытаются друг друга ослабить и ведут друг против друга кулуарную, аппаратную и кабинетную борьбу», отметил эксперт.

«Я бы не стал исключать, что педалирование этих обвинений и разжигание скандала именно сейчас — отражение этой борьбы. По очень многим вопросам неприязнь Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен выплёскивается в публичную сферу — например, по политике в отношении Китая, — отметил Суслов. Здесь фон дер Ляйен выступает жёстким «ястребом», тогда как Мишель поддержал Эммануэля Макрона, и его линию на европейскую стратегическую автономию и недопустимость попадания ЕС в полную зависимость от США.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, удививший многих приезд фон дер Ляйен в Пекин «в нагрузку» к Макрону, объясняется именно тем, что глава ЕК, как носительница жесткой линии, «присматривала» за французским президентом, настроенным договариваться и налаживать бизнес-контакты с Китаем.

Шарль Мишель, Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен © Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Что может ожидать Урсулу

Очевидно, что фон дер Ляйен хочет остаться главой Еврокомиссии на второй пятилетний срок (нынешний истекает в 2024 году), отмечает Суслов. Хотя, добавляет он, в вопросе её судьбы есть несколько вариантов, один из которых — её перевод на должность генсека НАТО. В пользу этого варианта свидетельствует ее пребывание на посту министра обороны ФРГ в 2013-19 годах, не в пользу — то, что она в этом качестве проявила себя не самым компетентным руководителем.

«Более фундаментальный фактор — это то, что многими внутри ЕС, даже внутри Еврокомиссии, фон дер Ляйен воспринимается как «засланный казачок», агент влияния США, — отметил Суслов. — Политика, которую продвигает фон дер Ляйен и в части трансатлантических отношений, и в части отношений ЕС с другими странами, в том числе с Китаем — это стопроцентное отражение американской повестки. Учитывая политическую значимость, влияние и полномочия главы ЕК — это очень серьёзно, потому что ЕК определяет торговую, сельскохозяйственную, рыболовную политики ЕС».

Еврокомиссия обладает очень широкими полномочиями, и когда глава Еврокомиссии является «агентом влияния США», те, кто всё ещё думает о конкурентоспособности Европы, начинают воспринимать деятельность фон дер Ляйен как угрозу экономическому развитию ЕС, резюмировал Суслов.

Ткаченко допустил, что в этот раз Урсулу фон дер Ляйен ждёт именно уголовное преследование, но вердикт будет очень мягким. «Понятно, что она не клала себе деньги в карман — она пролоббировала интересы определенной компании, чтобы она получила бюджетные средства. Соответственно, компании будут оштрафованы, Урсула фон дер Ляйен закончит свою политическую карьеру, но в тюрьму она не сядет — это точно», — прогнозирует эксперт.

Будущее фон дер Ляйен будет зависеть от того, насколько влиятельны те или иные политические группы, а именно — группа поддержки действующего главы ЕК, условная американская клиентела, включая Германию, и группа, которая работает против неё — в первую очередь, Франция, отмечает эксперт. Исход дальнейшей борьбы будет зависеть именно от этих раскладов, но нынешние события как минимум понижают её шансы быть переизбранной на второй срок, резюмировал эксперт.