Пекин, 21 апреля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Китайские военные считают, что TikTok присоединился к западным социальным и информационным платформам в проведении пропагандистской компании против России на фоне её спецоперации на Украине. Об этом говорят результаты исследования экспертов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которое опубликовала газета South China Morning Post.

Chantelle van Heerden TikTok

Как говорится в исследовании, TikTok это одна из нескольких высокотехнологичных компаний, участвующих в пропагандистских кампаниях против России. Таким образом, TikTok «предложил себя в качестве платформы для ведения когнитивной войны против РФ».

«Это первый случай, когда гражданские высокотехнологичные компании ведут когнитивную войну во время крупномасштабной <…> [спецоперации]. Управляемая СМИ когнитивная война, основанная на мобильном интернете, оказала серьезное влияние на этот конфликт», — говорится в публикации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в губернаторы Кентукки Джеффри Янг считает, что антироссийская пропаганда, распространяемая с февраля 2022 года и по сей день, является самой ужасной провоенной пропагандой, с которой он сталкивался в своей жизни (ему 66 лет). Он порекомендовал послушать заявления официальных лиц правительства США, чтобы убедиться в этом.