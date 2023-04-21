Посол МИД по особым поручениям заявил, что Россия должна сохранять бдительность на восточных рубежах

Москва, , 18:41 — REGNUM Россия должна сохранять бдительность на восточных рубежах, сообщил 21 апреля посол по особым поручениям МИД России, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021–2022 годах Григорий Машков.

Оператор производит пуск ракеты © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Здесь необходимо иметь внушительный арсенал ракет средней дальности», — уточнил дипломат и добавил, что это нужно для купирования потенциальных угроз нашей национальной безопасности.

По мнению Машкова, нельзя исключать возможности развития ситуации по конфронтационному сценарию, а также втягивания России вопреки ее желанию в реальные конфликты.

Как сообщало ИА REGNUM, посол МИД по особым поручениям Григорий Машков считает, что России нужно пересмотреть линию по РСМД. Он считает, что России следует посмотреть, насколько оправдана её линия по неразмещению первыми РСМД в Европе, или нужно начинать подготовку к их развёртыванию. Машков отметил, что очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде.