Киев, 21 апреля 2023, 18:38 — REGNUM В Сети появились фотографии последствий массированного удара российских военных по аэродрому Канатово летом 2022 года. Их в Telegram-канале разместила Служба безопасности Украины (СБУ).

Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины

На снимках видна огромная воронка от снаряда, разорванный на части авиационный двигатель, а также сгоревшая техника и повреждённое здание аэродрома.

Действия ВС РФ последовали за попыткой угнать российский военный самолет.

Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2022 года российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по военному аэродрому Канатово Кировоградской области Украины.

В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, полностью уничтожены два истребителя, а взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения.

Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово
Служба безопасности Украины

СБУ обвинила в случившемся украинских военнослужащих, которые самовольно провели так называемую спецоперацию по завладению самолётом Воздушно-космических сил России. Они попытались завербовать российского пилота и убедить его угнать самолёт на украинскую территорию. Лётчику пообещали новые документы, деньги и якобы статус пленного, чтобы он оказался вне подозрений. В отношении военных ВСУ возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.