Москва, 21 апреля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В России продолжают доукомплектовывать вооружённые силы, в том числе делают это за счёт контрактников. Об этом 21 апреля на совещании сообщил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фрагмент встречи опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в Центральном федеральном округе», ― сказал Медведев.

Участники совещания заслушали доклады глав регионов по соответствующим показателям, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются.

Медведев отметил, что проблемы «всегда есть» и они обсуждаются в течение последнего месяца. Замглавы Совбеза также указал на необходимость «сконцентрировать своё внимание на эффективных решениях и эффективных практиках».

«Они есть, да, собственно, и результаты разные об этом говорят», ― сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооружённых сил. В соответствии с документом, их штатная численность достигнет 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности страны необходимо довести общую численность ВС РФ до 1,5 млн человек, при этом число контрактников должно достигнуть 695 тысяч человек.

Он также представил идею о поэтапном увеличении возраста, с которого начинается призыв на военную службу, с 18 до 21 года, а предельного возраста призыва — с 27 до 30 лет.

Президент Владимир Путин согласился с предложениями о поэтапном увеличении призывного возраста и других структурных изменениях в российских Вооружённых силах. 13 марта в Госдуму внесли соответствующий законопроект.