В Иркутской области бильярдисты избили шарами полицейского, искавшего пропавшую девушку

Иркутск, , 18:08 — REGNUM Трое жителей Эхирит-Булагатского района Иркутской области набросились с бильярдными шарами на полицейского. Об этом 21 апреля сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Бильярдные шары © Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

По информации телеканала, сотрудник правоохранительных органов зашел в кафе в поселке Усть-Ордынский в поиске девушки, которая, предположительно, находилась в заведении вместе с тремя пьяными мужчинами. Однако беседы не получилось, бильярдисты напали на сотрудника правоохранительных органов.

«Агрессивные мужчины окружили сотрудника МВД, вооружившись бильярдными шарами. Они принялись избивать правоохранителя по голове, но тот успел среагировать на действия напавших», — рассказал источник телеканала.

Полицейский был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел в воздух не остановил агрессоров. Правоохранитель ранил одного из напавших, другие прекратили драку. Их задержали.

Раненый дебошир успел выбежать из кафе, но остановился через 50 метров. Вместе с сотрудником полиции его доставили в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы городского поселения «Сретенское» Евгения Киргизова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)».

По версии следствия, 10 марта 2023 года около восьми часов вечера в городе Сретенске двое сотрудников полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым управлял Киргизов, градоначальник находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта между полицией и мэром, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив топор.