Танки Abrams в ближайшее время прибудут в ФРГ для обучения солдат ВСУ
Вашингтон, 21 апреля 2023, 18:02 — REGNUM Танки Abrams, на которых будет производиться обучение личного состава Вооруженных сил Украины, прибудут в ФРГ в следующие несколько недель. Об этом сообщил глава Пентагона.
Он также добавил, что запад передал Киеву более 230 танков и 1,5 тысячи других бронемашин для оснащения 9 новых бронетанковых бригад ВСУ.
В Пентагоне отметили, что запад завершил подготовку 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot.
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