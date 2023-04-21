Танки Abrams в ближайшее время прибудут в ФРГ для обучения личного состава ВСУ

Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Танки Abrams, на которых будет производиться обучение личного состава Вооруженных сил Украины, прибудут в ФРГ в следующие несколько недель. Об этом сообщил глава Пентагона.

Танк M1 Abrams Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он также добавил, что запад передал Киеву более 230 танков и 1,5 тысячи других бронемашин для оснащения 9 новых бронетанковых бригад ВСУ.

В Пентагоне отметили, что запад завершил подготовку 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot.

Танк M1 Abrams Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Новость дополняется.