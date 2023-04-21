Москва, 21 апреля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, сообщил 21 апреля посол по особым поручениям МИД, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021–2022 годах Григорий Машков.

WU HONG/EPA/ТАСС Межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 ВС Китая

«По сути мы становимся свидетелями гонки ракетных вооружений с трудно предсказуемыми последствиями», — заявил дипломат.

По его словам, в совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер, пояснил Машков.

Дипломат уточнил, что после истечения срока ДСНВ не исключено возникновение вакуума в поддержании стабильности.

«Нужно быть готовыми к любым сценариям», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Машков отметил, что быстрыми темпами модернизируются стратегические наступательные вооружения. Весьма активно в этом направлении ведёт себя Китай. В клуб обладателей МБР недавно вошла КНДР, ещё Израиль, Индия и Пакистан не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тысячи километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Как указал российский лидер, США через НАТО выдвигают России требования по ДСНВ, требуя выполнения Москвой всех его пунктов, а сами намерены вести себя как им захочется. При этом Путин подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём.

В МИД России 17 апреля рассказали, при каких условиях Москва рассмотрит возможность возвращения к реализации ДСНВ. В первую очередь при отказе США от враждебного курса. Также в список так называемых условий входит соблюдение Белым домом технической стороны договора. В свою очередь, эксперты считают, что в ближайшее время переговоров по ДСНВ не может быть вообще.