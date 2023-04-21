Пенсионерка сожгла в Пермском крае семь домов, пытаясь избавиться от мусора и сухой травы

Пермь, , 17:42 — REGNUM Жительница деревни Горки Косинского района в Пермском крае сожгла семь домов, когда пыталась избавиться от мусора и сухой травы. Об этом 21 апреля сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По информации ведомства, которую приводит РИА Новости, 20 апреля женщина почистила участок около своего дома и после этого решила сжечь собранные траву и мусор. Однако огонь вышел из-под контроля, и вначале загорелся дом женщины, а затем пламя перекинулось на другие дома. В результате огнём было уничтожено семь жилых домов, в которых проживали 16 человек, включая четверых детей.

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка», — уточнили в ведомстве, подчеркнув, что в результате инцидента никто не пострадал. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что виновнице пожара 73 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля на севере Москвы в результате пожара в многоэтажном доме погибли два человека. Возгорание произошло в многоэтажном доме на 2-й Квесисской улице в двухкомнатной квартире на девятом этаже.