Пермь, 21 апреля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Жительница деревни Горки Косинского района Пермского края сожгла семь домов, пытаясь избавиться от мусора и сухой травы. Об этом 21 апреля сообщили в региональном МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

По информации ведомства, которую приводит РИА Новости, 20 апреля женщина почистила участок около своего дома и после этого решила сжечь собранные траву и мусор. Однако огонь вышел из-под контроля, и вначале загорелся дом женщины, а затем пламя перекинулось на жильё соседей. В результате сгорели семь жилых домов, в которых проживали 16 человек, включая четверых детей.

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что виновнице пожара 73 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля на севере Москвы в результате пожара в многоэтажном доме погибли два человека. Возгорание произошло в многоэтажном доме на 2-й Квесисской улице в двухкомнатной квартире на девятом этаже.