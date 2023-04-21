Екатеринбург, 21 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 27-летней девушке предъявили обвинение в убийстве гражданского мужа из-за просьбы сделать музыку тише, сообщило издание e1.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В материале говорится, что конфликт между супругами вспыхнул в ночь на 17 апреля. Позже лучший друг погибшего рассказал, что к девушке пришли, они распивали алкоголь и слушали музыку. В это время гражданский муж 27-летней жительницы Екатеринбурга собрался ложиться спать, но ему мешала громкая музыка.

Сейчас россиянка находится в СИЗО. Она призналась в содеянном. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Тело убитого передали родственникам, его похоронят в Башкирии.

Журналисты издания сообщают, что 27-летняя девушка выросла в детском доме и уже была судима за кражи. С гражданским мужем она познакомилась два года назад. К этому времени у обвиняемой уже было двое детей. Уточняется, что девушка нигде не работала.

Как сообщало 25 марта ИА REGNUM, жительница Екатеринбурга убила своих детей и покончила с собой. Трагедия разыгралась на улице Технической, 148. Тело горожанки было обнаружено неподалёку от детской площадки рядом с многоэтажным домом. Женщина жила с мужем и двумя детьми в частном секторе. Детям было около шести и восьми лет. Следователи возбудили дело по статье об убийстве.