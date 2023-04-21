Париж, 21 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Франция отказалась предоставить Украине цифровые карты DTED, которые позволили бы её самолётам и беспилотникам летать над территорией Белоруссии, со стороны которой Киев чувствует угрозу безопасности. Об этом говорится в материале, опубликованном французским изданием Le Monde 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«По нашей информации, украинские власти запросили у Парижа цифровую карту территории Белоруссии… Франция отказалась предоставлять запрошенные средства», — сообщает Le Monde.

Отмечается, что цифровые карты подробно описывают рельеф местности, а также перечисляют препятствия, в особенности военное оборудование, радары, зенитные батареи, которые могут представлять опасность самолётам и беспилотным летательным аппаратам.

«Они объединяют все тактические данные, необходимые для манёвров на очень малой высоте даже в условиях плохой видимости», — отметили авторы материала.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на город Клинцы. По словам губернатора региона, в результате атаки никто не пострадал.