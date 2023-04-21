В МГУ указали на необходимость пересмотреть образовательные стандарты по обществознанию

Москва, , 17:27 — REGNUM Федеральные государственные образовательные стандарты по обществознанию необходимо пересмотреть. На это 21 апреля на всероссийском съезде учителей и преподавателей обществознания указал декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов.

МГУ. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

Он считает, что ревизия нужна не только образовательных стандартов. По его словам, требуется очень серьёзная переработка образовательных программ 6–11 классов.

В качестве ближайших задач декан МГУ назвал создание прежде всего рабочих групп, которые состоят из ведущих ключевых практик. По его словам, особенно следует выделить учителей-методистов, которые могли бы обеспечить создание учебных пособий и методических материалов.

Шутов считает, что рабочая группа должна начать работу уже как минимум с середины мая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года подписал закон о введении в России единых образовательных программ, так называемого золотого стандарта знаний и государственного заказа на учебники. Согласно закону, с 2023 года в России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.

В декабре по итогам состоявшегося Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер поручил представить предложения по разработке комплектов учебников и учебных пособий по истории и обществознанию.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию должны стать более актуальными и отвечающими на современные вызовы. Он уверен в необходимости уйти от «западного уклона» в изучении этих предметов. По его мнению, они требуют глубокого переосмысления курсов в свете грандиозных событий, происходящих в мире.

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