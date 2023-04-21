В МГУ призвали переработать программы для 6–11-х классов по обществознанию
Москва, 21 апреля 2023, 17:27 — REGNUM Федеральные государственные образовательные стандарты по обществознанию необходимо пересмотреть. На это 21 апреля на всероссийском съезде учителей и преподавателей обществознания указал декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов.
Он считает, что ревизия нужна не только образовательных стандартов. По его словам, требуется очень серьёзная переработка образовательных программ 6–11 классов.
В качестве ближайших задач декан МГУ назвал создание прежде всего рабочих групп, которые состоят из ведущих ключевых практик. По его словам, особенно следует выделить учителей-методистов, которые могли бы обеспечить создание учебных пособий и методических материалов.
Шутов считает, что рабочая группа должна начать работу уже как минимум с середины мая.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года подписал закон о введении в России единых образовательных программ, так называемого золотого стандарта знаний и государственного заказа на учебники. Согласно закону, с 2023 года в России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.
В декабре по итогам состоявшегося Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер поручил представить предложения по разработке комплектов учебников и учебных пособий по истории и обществознанию.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию должны стать более актуальными и отвечающими на современные вызовы. Он уверен в необходимости уйти от «западного уклона» в изучении этих предметов. По его мнению, они требуют глубокого переосмысления курсов в свете грандиозных событий, происходящих в мире.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что уже в ближайшее время Минобрнауки переработает перечни специальностей высшего образования.