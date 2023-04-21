Оренбург, 21 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области направило в Госдуму и Совет Федерации инициативу, предлагающую в качестве крайней меры умерщвление бездомных собак гуманными методами. Об этом сообщается в Telegram-канале заксобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Областной парламент предлагает в числе прочих, как крайнюю меру, — умерщвление животных гуманными методами», — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что к такой мере нужно прибегнуть в случае, если у животного наблюдается немотивированная агрессивность в поведении, которую установят специалисты; или же при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного (травмы, заболевания); а также если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.

Документом подчеркивается, что процедура умерщвления будет проводиться только специалистами и «исключительно гуманными методами».

В проекте также учтены предложения губернатора Оренбургской области по обязательной регистрации домашних животных и созданию приютов кратковременного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля стая бездомных собак загрызла ребёнка в Промышленном районе Оренбурга. СКР возбудил по данному факту уголовное дело.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными. По мнению главы региона, после гибели ребёнка необходимо принять меры на законодательном уровне, которые не позволят повториться такой трагедии.