За последние 8 лет Гагаузия получила со стороны Турции примерно 28 млн долларов в качестве инвестиций. Вливания по линии ЕС составили около половины от этой суммы, а от Российской Федерации — около трети. Тем не менее власти Молдавии опасаются, что поддержка одного из кандидатов главой Татарстана способна повлиять на настроения гагаузских избирателей.

Игорь Иваненко, , 18:34 — REGNUM 19 апреля 2023 года премьер Молдавии Дорин Речан на заседании кабинета министров довольно эмоционально обвинил «граждан, временно являющихся депутатами», в приглашении на территорию республики главы Татарстана Рустама Минниханова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель молдавского правительства имел в виду инцидент, случившийся в Кишинёвском аэропорту двумя днями ранее. Влиятельный российский политик прилетел для участия в Конгрессе народной дипломатии, приуроченном к 30-летию Русской общины республики. Форум проводился в городе Комрате — столице Гагаузской автономии.

Но поскольку организовывала конгресс команда кандидата на пост башкана (главы) Гагаузии Виктора Петрова, Минниханову было отказано в посещении Молдавии. Это решение аргументировано в основном стремлением не допустить вмешательства иностранного политика в региональные выборы (выборы главы Гагаузии пройдут 30 апреля). Но не попенять Минниханову его фактическим участием «в агрессии России» против Украины молдавский политик также не смог.

Собственно, депутат Народного собрания (парламента) Гагаузии Петров, а также ряд молдавских парламентариев — социалистов и являлись объектом гневного выпада Речана.

Ситуация с недопуском Минниханова в Молдавию получила широкий резонанс. Её вынуждены комментировать и другие участники избирательной гонки. Это безусловный успех команды Петрова, поскольку происходит позиционирование их кандидата в качестве основного российского протеже.

Гагаузия же известна своими пророссийскими настроениями. Абсолютное большинство бюллетеней для выборов башкана будет печататься, кстати, на русском языке (92%). Решение об этом на днях принял избирком Гагаузии, исходя из языковых предпочтений жителей автономии.

Инцидент с Миннихановым важен ещё и тем, что Татарстан является родственным для Гагаузии регионом (гагаузы — это тюркский народ), кроме того, у Казани и Комрата есть действующее соглашение о сотрудничестве. А если учитывать, что в последнее время руководство Гагаузии обвиняет официальный Кишинёв в желании ограничить права автономии, то последнее происшествие на границе может рассматриваться как проявление централизаторской политики руководства Молдавия.

Виктор Петров Кадр из видео

Важна также тема тюркской солидарности.

Ещё в ходе форума, на который приглашался Минниханов, Петров расценил действия официального Кишинёва в отношении главы Татарстана как неуважение и вызов «всем тюркским народам». Из уст этого кандидата такое заявление также звучит вполне органично, поскольку этнически русский Петров прекрасно владеет гагаузским и турецким языками, начинал в Анкаре свою трудовую деятельность, имеет турецкий диплом о высшем образовании.

Таким образом, хотя вояж Минниханова в Гагаузию и был прерван, но определённый импульс избирательной кампании пророссийского кандидата он придал.

На этом фоне весьма проблематично выглядят перспективы кандидата, поддерживаемого действующими властями Гагаузии, — Дмитрия Кройтора. С большой долей условности его можно охарактеризовать как «гагаузского Януковича».

В 1999 году он был избран на высшую должность в автономии, но пробыл в ней лишь до 2002 года. Кройтор ушёл в отставку и покинул регион под давлением тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина. На активистов автономистского движения молдавские власти обрушили тогда серьёзные репрессии, в ход шли и несудебные расправы.

В качестве компенсации бывший башкан получил пост посла Молдавии в Швейцарии, а затем стал дипломатическим представителем в Турции. В этом статусе Кройтор пребывает по сей день.

Дмитрий Кройтор Кадр из видео

Причастность Кройтора к масштабным инвестиционным программам Турции на юге Молдавии, встречи с ведущими турецкими политиками (в т. ч. с Реджепом Эрдоганом) позволили ему сохранить высокий уровень узнаваемости в гагаузском обществе, связи в политических элитах Комрата и Кишинёва.

По информации, озвученной действующей главой Гагаузии Ириной Влах, за последние 8 лет регион получил со стороны Турции примерно 500 миллионов леев (почти 28 млн долларов) в качестве инвестиций. Вливания по линии ЕС составили около половины от этой суммы, а от Российской Федерации — около трети. Это явный пас послу — кандидату в башканы.

Тем не менее ряд ведущих политиков региона воспринимает поведение Кройтора в начале нулевых годов не иначе, как проявление слабости и даже предательство. На это слабое место в биографии кандидата оппоненты целенаправленно били в первом туре телевизионных дебатов.

«В вашем лице власти ищут слабого человека», — без обиняков заявил в прямом эфире Кройтору один из лидеров депутатского корпуса Гагаузии Николай Дудогло.

Но по-настоящему смертельным ударом для имиджа Кройтора могут стать обвинения в его связях с правящей в Молдавии прорумынской партией PAS. Последняя по словам того же Дудогло заинтересована в избрании «послушного башкана» для реализации своих планов по ограничению Гагаузской автономии.

Если данный месседж удастся внедрить в массовое сознание, то Кройтору не поможет победить даже активно используемый в его интересах административный ресурс. Ведь менее популярного политика, чем президент Молдавии Майя Санду в Гагаузии нынче найти сложно.

Изорванные плакаты с изображением Майи Санду © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Влиятельные персоны Турецкой Республики, с интересами которой часто ассоциировали Кройтора, ход избирательной гонки в Гагаузии пока не комментируют. Тем не менее некоторые экспертные высказывания демонстрируют, что турецкое общество склонно прагматично относиться к итогам голосования.

К примеру, турецкий журналист и писатель Окай Депрем искренне удивляется такой реакции молдавских властей на визит Минниханова и позитивно оценивает перспективы развития Гагаузии под руководством Виктора Петрова.

Ему вторит глава Совета по международной торговле и сотрудничеству АТИК Азиз Шахин, распространивший заявление о том, что победа Петрова позитивно скажется на инвестиционном климате в Гагаузии.

В любом случае избирательная гонка на юге Молдавии вступает в финальную стадию. Скорее всего, избрание башкана не ограничится одним голосованием, а значит, многое зависит от благосклонности кандидатов, не прошедших во второй тур. Тем не менее перспектива победы русского тюркофила Виктора Петрова очень высока.