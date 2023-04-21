«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в совместном бизнесе за $702,5 млн

Москва, , 17:09 — REGNUM «Яндекс» полностью выкупил долю агрегатора такси Uber в совместном бизнесе. Сумма сделки составила $702,5 млн, сообщила 21 апреля пресс-служба компании.

Такси © Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — говорится в сообщении.

Изменения, как рассказали в пресс-службе, никак не повлияют на работу сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 сентября 2022 года компания, оператор сервиса доставки заказов Delivery Club, стала частью бизнес-портфеля «Яндекса». При этом контрольная доля актива у ООО «Яндекс», а несущественная часть — в собственности ООО «ГИС Технологии» из дивизиона этой же группы.

В 2018 году «Яндекс Такси» и Uber создали объединённую компанию MLU B. V. в России и нескольких странах СНГ. А в 2021 году «Яндекс» выкупил у Uber доли в «Яндекс Еде», «Лавке» и «Доставке» за $1 млрд.