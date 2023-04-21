Москва, 21 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В России необходимо провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 8 февраля 2023 года, указано, что эту задачу правительству предстоит выполнить совместно с Российской академией наук.

При проведении оптимизации учтут также необходимость привлечения к работе экспертных советов представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний. Целью этой работы станет формирование единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

О выполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников доложат в срок до 10 июля.

Кроме того, Путин поручил правительству разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения. Для этого необходимо провести поэтапный отбор и независимую экспертизу лучших предложений на всех стадиях их реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Владимир Путин провёл заседание Совета по науке и образованию. В частности, глава государства заявил, что жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и безопасность должны стать научно-технологическими приоритетами. Он попросил предельно внимательно отнестись к выбору таких приоритетов.