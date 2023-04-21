Москва, , 17:00 — REGNUM Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации до 15 октября 2023 года представить план по разработке и развитию биомедицинских технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликованном на сайте Кремля 21 апреля.

Демография Дарья Драй, ИА REGNUM

«Представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий», — говорится в документе.

Отмечается, что до 15 октября также необходимо представить план решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности и качества жизни, а также увеличения периода активной трудоспособности граждан России.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания с Советом безопасности Российской Федерации обсудил дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях. Глава государства отметил, что этот вопрос является «чрезвычайно важным».