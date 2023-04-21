Москва, 21 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации до 15 октября 2023 года представить план по разработке и развитию биомедицинских технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликованном на сайте Кремля 21 апреля.

Дарья Драй, ИА REGNUM Демография

«Представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий», — говорится в документе.

Отмечается, что до 15 октября также необходимо представить план решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности и качества жизни, а также увеличение периода активной трудоспособности граждан России.