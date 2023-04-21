Мать помощника сенатора Шевченко обнаружили в одной из гостиниц Твери

Тверь, , 17:00 — REGNUM В Твери нашлась Татьяна Адабаш — мать Елены Силкиной — помощника сенатора от Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «112».

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Женщину сотрудники полиции обнаружили в Твери. Она всё то время, пока её искала полиция, перемещалась по Московской области, следуя указаниям мошенников.

В итоге Адабаш уехала из Подмосковья на электричке в Тверь, где остановилась в одной из гостиниц.

Силкиной (помощник сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко) 18 апреля неизвестный по телефону заявил о похищении её матери — 76-летней Татьяны Григорьевны Адабаш. За её возвращение потребовали заплатить два миллиона рублей.

Полиция начала розыск Адабаш, в ходе которого выяснилось, что её видели в последний раз у Ленинградского вокзала, куда она добралась на такси. Физического похищения, как предположили, не было.

Затем появилась информация, что Адабаш находится в Московской области. Полиция сообщила, что, вероятно, покинуть квартиру пенсионерку заставили мошенники, координируя её действия по телефону.